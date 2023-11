Ondanks Barbie-record bescheiden omzetgroei Warner Bros.Discovery

Het succes van de film Barbie heeft entertainmentconcern Warner Bros. Discovery maar een bescheiden stijging van de omzet opgeleverd. De komedie over de bekende poppen was wat kaartverkoop betreft de succesvolste film uit de geschiedenis van Warner Bros, maar door stakingen van acteurs en scenaristen in Hollywood verdiende het bedrijf minder aan tv-series.

De omzet kwam in het derde kwartaal uit op net geen 10 miljard dollar (9,4 miljard euro), wat bij gelijke wisselkoersen een stijging was van 1 procent. Barbie alleen was al goed voor 1,5 miljard dollar. Tegelijkertijd daalden de inkomsten die de filmstudio’s haalden uit televisieseries, omdat nieuwe afleveringen uitbleven door stakingen bij scriptschrijvers en acteurs. Ook zakten de opbrengsten van series doordat vorig jaar nog veel licentieovereenkomsten met zenders werden vernieuwd.

De eigen tv-zenders zoals Discovery, CNN en Eurosport hadden het ook zwaarder doordat adverteerders minder uitgeven aan reclames. Een verrassende meevaller was streamingplatform HBO Max, dat ondanks een daling van het aantal abonnees een operationele winst wist te boeken. Analisten hadden juist op een verlies gerekend.

De voor eenmalige posten aangepaste winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen steeg 22 procent tot bijna 3 miljard dollar. Door forse afboekingen ging er wel een nettoverlies in de boeken van 417 miljoen dollar.