PFZW verhoogt pensioenen met 4,8 procent, premie blijft gelijk

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten vanaf 1 januari 2024 de pensioenen met 4,8 procent te verhogen. Dit geldt voor iedereen die bij PFZW pensioen opbouwt of ontvangt. De pensioenpremie, die werkgevers samen met werknemers betalen, blijft volgend jaar met 25,8 procent gelijk.

“Onze deelnemers ervaren inmiddels langdurig hoge prijzen voor boodschappen en andere levensbehoeften. We weten dat veel mensen in de sector zorg en welzijn serieuze financiĆ«le problemen hebben. Hier hebben we nadrukkelijk rekening mee gehouden bij onze afweging rond de verhoging van pensioenen”, zegt PFZW-bestuurslid Ilse van der Weiden.

Gepensioneerden zien de verhoging volgens PFZW meteen terug in hun portemonnee. Maar ook bij iedereen die werkt telt deze verhoging mee in de opbouw van hun pensioen. Voor werkgevers geldt dat zij baat hebben bij een stabiele premie. PFZW is verantwoordelijk voor het pensioen van 2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert een belegd vermogen van 216,5 miljard euro per eind september dit jaar.