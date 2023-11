Renault en Nissan beginnen met nieuwe samenwerking

Renault en Nissan zijn formeel gestart met hun nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe deal, die eerder al werd aangekondigd, heeft alle vereiste wettelijke goedkeuringen verkregen en vervangt per direct het oude samenwerkingsverband tussen de Franse autofabrikant Renault en zijn Japanse partner Nissan.

De overeenkomst is bedoeld om een nieuwe impuls te geven aan de meer dan twee decennia oude alliantie tussen de twee autofabrikanten. Die samenwerking kwam onder zware druk te staan na de ondergang van voormalig leider Carlos Ghosn. Ghosn was topman van zowel Renault als Nissan en voorzitter van de alliantie. In 2018 werd hij afgezet als topman en gearresteerd in Japan vanwege vermeend financieel wangedrag bij Nissan. Eind 2019 ontsnapte hij op spectaculaire wijze uit Japan en vluchtte via Turkije naar Libanon.

Als onderdeel van de nieuwe alliantie brengt Renault zijn belang in Nissan op termijn terug van ruim 43 procent naar 15 procent. Dat is gelijk aan het belang dat Nissan heeft in Renault. Daarmee komt een einde aan de scheve eigendomsverhouding die de afgelopen jaren een bron van frictie vormde tussen de twee bedrijven. Elk van de partners kan nu 15 procent stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan het eigen aandelenbezit.