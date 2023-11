Rivian stijgt op afwachtend Wall Street na cijfers

Rivian behoorde woensdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s leed afgelopen kwartaal minder verlies en schroefde zijn productiedoelstelling voor dit jaar op. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 4,5 procent. De kleinere concurrent Lucid verlaagde daarentegen zijn productiedoelen en werd 7,2 procent lager gezet.

Beleggers wachten echter vooral op een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, later op de dag. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag opnieuw hoger en kenden daarmee de langste winstreeks in twee jaar tijd. De positieve stemming wordt veroorzaakt door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met het verhogen van de rente. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd of Powell, die ook op donderdag nog een toespraak zal houden, iets gaat zeggen over het toekomstige rentebeleid.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 34.200 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4387 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 13.653 punten.

Take-Two Interactive Software steeg 6,8 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat het langverwachte nieuwe deel van de populaire videogame Grand Theft Auto mogelijk deze week zal worden aangekondigd. Het gamebedrijf zal na sluiting van de aandelenhandel in New York ook de kwartaalcijfers bekendmaken.

Spirit AeroSystems kelderde 12,3 procent. De geplaagde leverancier van vliegtuigfabrikant Boeing kondigde aan geld te willen ophalen met de uitgifte van aandelen. EBay zakte 6,5 procent na tegenvallende resultaten van de webshop.

Walt Disney verloor 0,2 procent. Het entertainment- en mediaconcern komt na de slotbel op Wall Street met resultaten. Beleggers zullen daarbij vooral letten op de klantengroei bij de streamingdienst van het concern. Robinhood zakte 10,2 procent. De beleggingsapp dook afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers. Ook de omzet viel tegen.