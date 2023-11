Verlader betaalt 4 miljoen voor plekje voor in de rij Panamakanaal

Het Japanse bedrijf Eneos Group heeft een recordbedrag van 4 miljoen dollar betaald om een plekje voor in de rij voor het overvolle Panamakanaal te krijgen. Dat komt naar voren uit veilingdocumenten. Het bedrag komt bovenop de reguliere tol die verladers betalen om door het kanaal te varen. Die kan al oplopen tot honderdduizenden dollars.

Door grote droogte kunnen er minder schepen door de belangrijke doorvaarroute. Er is minder water beschikbaar om schepen door de sluizen te laten varen. Daardoor is een rij ontstaan van schepen die op hun beurt wachten. Tegelijkertijd organiseert de beheerder van het kanaal veilingen voor verladers om een plekje op te schuiven in de rij.

Daardoor kon Eneos Group zijn lading versneld door het Panamakanaal loodsen. De scheepvaartdivisie van het bedrijf vervoert verschillende grondstoffen, zoals ruwe olie en chemicaliƫn.