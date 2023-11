Verzekeraar Ping An moet Chinese vastgoedreus van bankroet redden

De Chinese autoriteiten hebben verzekeraar Ping An gevraagd een meerderheidsbelang te nemen in Country Garden, een van de grootste vastgoedbedrijven van het land. Country Garden verkeert in grote financiële problemen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van gesprekken met anonieme bronnen. De Chinese premier Li Qiang zou de lokale overheid van de provincie Guangdong, waar beide bedrijven zijn gevestigd, hebben opgedragen te helpen bij de redding van Country Garden. Een woordvoerder van Ping An ontkent dit. Country Garden wilde geen commentaar geven. De in Hongkong genoteerde aandelen van Ping An daalden met meer dan 4 procent toen het nieuws bekend werd.

Country Garden, jarenlang het grootste bouwbedrijf van China, kan niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Het concern telt ongeveer 70.000 werknemers, die werken aan ruim 3000 woningbouwprojecten. Dat is een veelvoud van de projecten die de eveneens noodlijdende vastgoedreus Evergrande in beheer heeft. Evergrande verkeert, na een schuldensanering in 2021, nog steeds in grote problemen.

Een door de staat georganiseerde redding van Country Garden zou een zware ingreep zijn in de door torenhoge schulden geplaagde vastgoedsector, die goed is voor een kwart van de Chinese economie. Bedrijven in China durven zelden een verzoek van de centrale overheid te negeren.