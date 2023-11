Warner Bros. Discovery keldert op Wall Street na kwartaalcijfers

Warner Bros. Discovery behoorde woensdag tot de dalers op de beurzen van New York, met een daling van 19 procent. Beleggers waren niet te spreken over de kwartaalcijfers van het entertainmentconcern. Vooral de inkomsten uit tv-reclames, die met 12 procent daalden, vielen tegen.

Daarnaast wist ook het succes van de film Barbie, wat kaartverkoop betreft de succesvolste film van Warner Bros ooit, de omzet maar weinig te stuwen. De omzet kwam in het derde kwartaal uit op net geen 10 miljard dollar (9,4 miljard euro), een stijging van 1 procent bij gelijke wisselkoersen. Tegelijkertijd daalden de inkomsten die de filmstudio’s haalden uit televisieseries, omdat nieuwe afleveringen uitbleven door stakingen bij scriptschrijvers en acteurs.

De algehele stemming op Wall Street was verder terughoudend. Beleggers wachtten eerder op de dag nog op een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell. Maar hij liet niets los over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Mogelijk dat daar later deze week meer duidelijkheid over komt, als andere Fed-beleidsmakers toespraken houden.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,1 procent lager af op 34.112,80 punten. De brede S&P won 0,1 procent tot 4382,80 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg eveneens 0,1 procent tot 13.650,41 punten.

Take-Two Interactive Software steeg 5,2 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat het langverwachte nieuwe deel van de populaire videogame Grand Theft Auto mogelijk deze week zal worden aangekondigd. De verwachting is dat Grand Theft Auto VI een van de belangrijkste lanceringen van het decennium wordt. Voorganger Grand Theft Auto V, die in 2013 uitkwam, is met 185 miljoen verkochte exemplaren de op één na best verkochte videogame aller tijden.

Eli Lilly steeg 3,2 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft een nieuw medicijn van de farmaceut goedgekeurd. Zepbound, zoals het medicijn tegen obesitas heet, moet wekelijks middels een injectie worden toegediend. Deskundigen verwachten dat het veel gebruikt gaat worden.

De olieprijzen lieten een flinke daling zien, onder meer door zorgen over een zwakkere vraag. Zo werd een vat Brentolie 2,2 procent minder waard op 79,79 dollar. Het is voor het eerst sinds juli dat die prijs onder de grens van 80 dollar komt. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 75,61 dollar.

De euro was 1,0710 dollar waard, tegen 1,0709 dollar bij het slot in Europa.