Windmolenmaker Vestas ziet orders aantrekken in lastige markt

Het Deense Vestas Wind Systems heeft de orders voor zijn windturbines weer zien aantrekken in het derde kwartaal van dit jaar. De toename vormt een lichtpuntje in de windenergiesector die wordt geteisterd door miljardenafboekingen op windenergieprojecten die worden gestaakt.

“Al met al laten de cijfers van de nieuwe orders zien dat het weer de goede richting opgaat”, zei financieel directeur Hans Martin Smith van de grootste windmolenfabrikant ter wereld in een toelichting op de derdekwartaalcijfers. De cijfers bevestigen volgens hem in ieder geval dat er ondanks de problemen in de sector ook vooruitgang wordt geboekt.

Het grotere volume aan bestellingen en de sterkere prijzen hadden volgens het bedrijf ook een positieve impact op de winstmarges. Vestas kampte eerder nog met een grote achterstand bij contracten die tegen lagere prijzen waren overeengekomen. Het wegwerken van die oudere bestellingen voor windturbines drukten op de inkomsten van het bedrijf.

Ontwikkelaars van offshore windenergie hebben het al tijden lastig. Dat komt door problemen in de toeleveringsketen, stijgende kosten voor onderdelen en hogere rentetarieven. Vanwege de hogere kosten zijn al nieuwe offshore projecten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gestaakt.

Het Deense energiebedrijf Ørsted moest onlangs miljarden afschrijven door het stopzetten van twee grote Amerikaanse windenergieprojecten. Ook klopte het Duitse Siemens Energy recent bij de Duitse regering aan om financiële hulp voor de problemen bij zijn windturbinetak Siemens Gamesa. Ook schrapte het Zweedse Vattenfall zijn plannen voor een windmolenpark voor de Britse kust door hogere kosten.