Adyen schiet omhoog op Damrak na geruststelling beleggers

Betalingsverwerker Adyen heeft donderdag fors aan waarde gewonnen op de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers waren overwegend optimistisch na een handelsupdate van het Nederlandse fintechbedrijf, dat bijna 38 procent hoger eindigde.

In augustus kelderde het aandeel nog na tegenvallende halfjaarcijfers. De financiƫle markten waren ongerust over de afzwakkende groei van Adyen door toenemende concurrentie in de Verenigde Staten.

Het kwartaalbericht van woensdag leverde iets van geruststelling op. Adyen, dat voor tal van grote bedrijven de betalingen afhandelt, meldde van juli tot en met september ruim een vijfde meer inkomsten te hebben behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf denkt dat groeitempo tot en met 2026 vast te kunnen houden.

Een aandeel van Adyen was bij het slot van de handel op het Damrak 958,80 euro waard. Dat is nog altijd fors minder dan de 1472 euro die de Adyen-stukken daags voor de koersval in augustus kostten.

De AEX eindigde mede dankzij de forse winst van Adyen 2 procent hoger op 749,16 punten. Ook het merendeel van de hoofdfondsen op het Damrak eindigde hoger. Staalfabrikant ArcelorMittal was met een verlies van 1,7 procent een van de schaarse dalers, na een tegenvallend kwartaalbericht.

De MidKap won 1,7 procent. Bij de middelgrote fondsen ging Alfen aan kop met een winst van ruim 7 procent. De fabrikant van laadpalen en ontwikkelaar van elektriciteitssystemen heeft een raamwerkovereenkomst getekend met het Duitse energieconcern E.ON. Alfen wordt een van de voorkeursleveranciers van de laadpalendivisie van E.ON

Ook SBM Offshore (plus 3,4 procent) zat bij de stijgers in de MidKap. De maritiem dienstverlener is optimistischer over de omzet en de winst in heel het jaar. Metalengroep AMG verloor juist fors aan waarde. Het bedrijf stelde zijn vooruitzichten voor het lopende boekjaar naar beneden bij na een daling van de omzet en winst in het derde kwartaal. Het aandeel eindigde 15 procent lager.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,1 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 76,21 dollar. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs tot 80,54 dollar per vat. De euro was 1,0714 dollar waard, tegenover 1,0709 dollar een dag eerder.