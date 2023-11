AMG keldert op Damrak na cijfers, nog geen koers Adyen

Metalengroep AMG ging donderdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf verlaagde opnieuw zijn jaarverwachtingen, na een daling van de omzet en winst in het derde kwartaal. Het aandeel werd 27 procent lager gezet. De resultaten van SBM Offshore vielen daarentegen wel in de smaak bij beleggers. Het bedrijf schroefde zijn verwachtingen voor de omzet en het resultaat voor het hele jaar op en steeg bijna 6 procent.

Van Adyen was nog geen openingskoers bekend. Het aandeel van het betaalbedrijf lijkt flink hoger te gaan openen. Adyen hield woensdag een beleggersdag in San Francisco en gaf ook voor het eerst een kwartaalupdate. Normaal gesproken publiceert Adyen alleen halfjaarlijks zijn resultaten. Het bedrijf zag de omzet in het derde kwartaal met 22 procent stijgen en rekent voor de komende drie jaar op een jaarlijkse omzetgroei van ruim 20 procent tot bijna 30 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 730,54 punten. Staalconcern ArcelorMittal zakte 1 procent na tegenvallende resultaten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 820,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs bleven vrijwel vlak.

De euro was 1,0706 dollar waard, tegen 1,0709 dollar een dag eerder. De olieprijzen krabbelden op van de laagste niveaus sinds juli. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 75,91 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 80,20 dollar per vat.