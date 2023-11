Duitsland komt met groot steunpakket bij stroomkosten industrie

De Duitse regering heeft donderdag een groot steunpakket gepresenteerd om de industrie de komende vijf jaar te helpen met hoge elektriciteitskosten. Daarbij gaat de belasting op stroom voor industriebedrijven sterk omlaag en krijgen energie-intensieve ondernemingen extra subsidie.

Het steunpakket is alleen al in 2024 goed voor een bedrag van 12 miljard euro. Met de maatregelen wil Berlijn de industrie helpen om internationaal beter de concurrentie aan te kunnen gaan. De Duitse industrie gaat gebukt onder hoge energiekosten en ook een zwakkere buitenlandse vraag. Dat zorgt voor flinke tegenwind voor de economie van Duitsland.

Door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russisch aardgas zijn de energiekosten in Duitsland hard gestegen. Inmiddels zijn ze wel gedaald, maar er wordt verwacht dat ze zeker tot 2027 op een verhoogd niveau blijven liggen. In dat jaar zouden grote offshore windprojecten in gebruik genomen worden, waardoor de prijzen dalen.

Met name bedrijven in de chemie en staalindustrie worstelen met hoge energiekosten door het grote stroomverbruik. Het Duitse bedrijfsleven heeft geklaagd dat door die kosten de concurrentiepositie van Duitsland wordt ondermijnd.

Bondskanselier Olaf Scholz noemde het steunpakket “zeer goed nieuws”. In de Duitse regeringscoalitie waren maandenlang onderhandelingen over hoe het steunpakket eruit zou moeten zien.

Minister van Economische Zaken Robert Habeck zei dat het belangrijk is dat concurrentiekracht van de industrie wordt gesteund. In Nederland is er juist een oproep om energiesubsidies voor grootverbruikers af te bouwen.