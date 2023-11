ECB-lid Villeroy: rentetarief in eurozone niet verder omhoog

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente in de eurozone niet verder verhogen in de strijd tegen de inflatie. Dat zei ECB-bestuurder François Villeroy de Galhau tegen Radio Classique. Volgens de Franse centralebankpresident laat de inflatie in het eurogebied een “duidelijke neerwaartse” trend zien en hoeven de leenkosten niet nog verder omhoog.

“We zijn de strijd tegen de inflatie aan het winnen”, aldus Villeroy de Galhau. “Onze rentetarieven zullen, behoudens eventuele verrassingen of externe schokken, niet verder stijgen.”

De ECB besloot vorige maand om de rente ongewijzigd te laten, nadat ze deze sinds juli 2022 tien keer had verhoogd tot een recordniveau. Die flinke renteverhogingen hebben volgens de Franse centrale bankier al een duidelijke impact gehad op de inflatie. Hij verwacht dat de inflatie tegen 2025 zal terugkeren naar de doelstelling van 2 procent.

De ECB-bestuurder sloot een renteverlaging in de nabije toekomst wel uit. “Het is te vroeg om over een verlaging te praten. De dag van een renteverlaging zal komen wanneer iedereen ervan overtuigd is dat de inflatie weer op 2 procent zal uitkomen.” Eerder deze week waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ook al voor een te vroege renteverlaging door de ECB. Volgens het IMF is waakzaamheid geboden en is het nodig om er zeker van te zijn dat de inflatie echt daalt.