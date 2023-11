EU-arrest in zaak belastingvoordeel Apple wankelt mogelijk

In een complexe rechtszaak over belastingdeals met computerfabrikant Apple heeft een van de advocaten-generaal van het EU-Hof van Justitie in Luxemburg geconcludeerd dat een zaak tussen Ierland en Apple enerzijds en de Europese Commissie anderzijds opnieuw moet worden bekeken. De kwestie in Ierland is ook belangrijk voor landen zoals Nederland die belastingdeals sluiten met dochterondernemingen van internationale firma’s. Uitspraken van het Europese Hof in Luxemburg zijn immers in vergelijkbare gevallen geldig in alle EU-landen.

De centrale vraag blijft voorlopig dus of Ierland terecht of onterecht voor naar schatting 13 miljard euro aan staatssteun heeft verleend aan twee dochterondernemingen van Apple, Apple Sales International en Apple Operations Europe. Deze twee vennootschappen werden opgericht naar Iers recht, maar werden geen volledig fiscaal ingezetene van Ierland.

Ierland sloot met Apple een overeenkomst waarbij de winsten op intellectuele-eigendomslicenties van de twee Apple-dochters buiten de Ierse belasting werd gehouden. Dat was niet naar de zin van de Europese Commissie. Die vond dat met deze deal de Europese marktwerking werd verstoord, aan Apple staatssteun werd verleend en de hele Apple-groep oneigenlijk profiteerde. De Europese Commissie wilde daarom dat Ierland van Apple de steun terugvorderde over de periode 1991 tot en met 2014.

Het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg heeft aanvankelijk, in 2020, het besluit van de Europese Commissie om teruggave van het Apple-geld nietig verklaard. Volgens het Gerecht had de commissie niet voldoende aangetoond dat de deal voordeel voor Ierland en Apple had opgeleverd. Daarop heeft de Europese Commissie de advocaten-generaal van het EU-hof gevraagd om te beoordelen of deze zaak juridisch op een juiste wijze is verlopen.

In antwoord op deze vraag adviseert advocaat-generaal Giovanni Pitruzzella donderdag dat de zaak opnieuw moet worden bekeken. Volgens de conclusie van Pitruzzella heeft het EU-gerecht op een aantal punten fouten gemaakt. Het EU-hof is niet gehouden aan het advies, maar zal nu beslissen wat te doen: het oude arrest behouden of de zaak terugverwijzen naar het EU-Gerecht.