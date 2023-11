Klimaatactivisten verstoren speech Fed-baas Powell

Klimaatactivisten hebben een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve korte tijd verstoord. Ze beklommen in het hoofdkantoor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) het podium waar Powell sprak en riepen leuzen tegen de financiering van fossiele brandstoffen.

Beveiligers voerden Powell naar een andere plek tijdens de actie. Na enkele minuten beëindigde de beveiliging het protest. Vervolgens maakte de Amerikaanse centralebankvoorzitter zijn toespraak af.

Powell sprak op een conferentie op het IMF-hoofdkantoor in Washington die alleen toegankelijk was voor genodigden. Amir Yaron, de gouverneur van de Israëlische centrale bank, is ook een spreker op de conferentie. Hij bleef tijdens de protestactie ongestoord zitten op zijn plek.