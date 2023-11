Omzet winkelketen Action stijgt door meer klanten

Winkelketen Action heeft de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar verhoogd tot 7,9 miljard euro. Dat kwam vooral doordat het bedrijf meer klanten trok. Door de hoge inflatie kiezen klanten vaker voor winkels met goedkopere spullen, zoals de Action.

In dezelfde periode vorig jaar zette het winkelbedrijf nog 6,1 miljard euro om. De Britse investeerder 3i die Action bezit, plaatst de resultaten van het bedrijf in het licht van “een moeilijk macro-economisch klimaat”, aldus topman Simon Borrows.

De budgetketen blijft het aantal winkels uitbreiden. In de eerste negen maanden van dit jaar werden er 153 nieuwe winkels geopend, drie vestigingen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Action is in elf landen actief, waaronder Nederland, Belgiƫ, Italiƫ, Spanje en sinds kort in Slowakije.