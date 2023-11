Orders defensiebedrijf Rheinmetall fors omhoog door Oekraïne

De orders bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall gaan hard omhoog door de oorlog in Oekraïne. Het concern produceert onder meer de Leopard-tanks en andere pantservoertuigen en is ook een grote munitieleverancier.

Door de oorlog zijn landen hun defensiebestedingen flink aan het vergroten en worden ook veel wapens en munitie naar Oekraïne gestuurd voor de strijd tegen het Russische invasieleger. Daar profiteren defensiebedrijven van. Rheinmetall zag zijn orderboek in de eerste negen maanden met 42 procent groeien tot een bedrag van 36,5 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder.

Omdat militaire orders vaak lange looptijden hebben duurt het even voordat die zijn terug te zien in de omzetcijfers. De omzet van de onderneming uit Düsseldorf klom met 13 procent tot 4,6 miljard euro. Daarin is ook de overname van een Spaanse munitiefabrikant meegenomen. Rheinmetall is ook een industrieel toeleverancier.

Topman Armin Papperger spreekt van een “dramatisch” toegenomen vraag naar militaire apparatuur in veel landen. Duitsland heeft gezegd 100 miljard euro te investeren in zijn strijdkrachten.