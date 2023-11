Powell laat rentevrees terugkeren op beurzen New York

Beleggers in New York hebben verschrikt gereageerd op een nieuwe speech van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve. Die Amerikaanse koepel van centrale banken “zal niet twijfelen” de rentes verder te verhogen als dat nodig blijkt te zijn, zei hij in een toespraak op het hoofdkwartier van het Internationaal Monetair Fonds. De financiĆ«le markten zagen de kans op nog een renteverhoging om de inflatie te beteugelen daarmee groter worden.

De bekendste graadmeters voor de New Yorkse aandelenbeurzen eindigden lager na de speech, die kort verstoord werd door klimaatactivisten. De Dow-Jonesindex zakte 0,7 procent tot 33.891,94 punten en de bredere S&P 500 verloor 0,8 procent tot 4347,35 punten. Techbeurs Nasdaq, die vaak het sterkst beweegt op rentenieuws, verloor 0,9 procent tot 13.521,45 punten. Obligaties werden ook minder waard, waardoor het rendement op die schuldpapieren sterk opliep.

Beleggers hadden ook veel aandacht voor kwartaalresultaten van grote bedrijven. Disney was een opvallende stijger en eindigde bijna 7 procent hoger. Het entertainmentconcern meldde weer meer abonnees voor zijn streamingplatform Disney+ te hebben binnengehaald, na eerdere periodes van afnemende abonneeaantallen. Daarnaast viel de winst hoger uit dan analisten hadden verwacht.

Warner Bros. Discovery steeg 2,6 procent, na het verlies van bijna een vijfde van zijn beurswaarde een dag eerder. Het sentiment rond filmstudio’s verbeterde onder andere door het einde aan de langdurige staking van acteurs in Hollywood. Branchegenoot Paramount won ook 2,6 procent.

Lyft zakte 6 procent. De taxidienst wist het verlies in het afgelopen kwartaal flink terug te dringen en zag de omzet stijgen. Beleggers hadden echter op meer gehoopt na de goed ontvangen resultaten van de grotere concurrent Uber (plus 1 procent) eerder deze week. Chipontwikkelaar Arm Holdings verloor ruim 5 procent na een voor beleggers tegenvallende kwartaalupdate.

De euro daalde zo’n 0,4 procent ten opzichte van de dollar tot 1,0668 dollar. De olieprijzen stegen licht. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent meer waard op 75,53 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent tot 79,84 dollar per vat.