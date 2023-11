Projectontwikkelaars positief over aanpassing middenhuurwet

Projectontwikkelaars zijn positief over de aanpassingen van minister Hugo de Jonge aan zijn wetsvoorstel voor de regulering van de middenhuur. De woonminister laat daarmee zien “zijn best te doen om het investeringsklimaat in middenhuur overeind te houden”, zegt directeur Jan Fokkema van de belangenorganisatie voor projectontwikkelaars Neprom.

De Jonge wil naast de socialehuurwoningen ook huurwoningen in het middensegment reguleren, waardoor een bovengrens voor de huren gaat gelden. Woningbeleggers en projectontwikkelaars hadden veel kritiek, die er onder andere op neerkwam dat lagere huren het onaantrekkelijk maken om te investeren in nieuwe woningen.

Een van de concessies van De Jonge bestaat eruit dat ontwikkelaars die de komende twee jaar bouwen, de komende tien jaar 10 procent meer huur mogen vragen dan de maximumprijs. Dat was eerder 5 procent. “Dat verwelkomen wij. Hij had echt een luisterend oor en we zien dat hij zich graag inzet voor het investeringsklimaat voor middenhuur”, zegt Fokkema.

Hij is ook blij dat de minister heeft aangedrongen op een snelle behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer. De onzekerheid rond de komst van nieuwe regels voor de huursector was namelijk een van de grootste problemen voor grote woningbeleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zegt Fokkema.

Kritiek heeft Fokkema ook. Zo zou de regulering van de middenhuur te streng zijn als die dezelfde regels volgt als bij sociale huur, wat beleggers afschrikt. Ook is het puntenstelsel dat bepaalt hoeveel huur er gevraagd mag worden volgens Neprom aan vernieuwing toe.