Rechter buigt zich over faillissement werkmaatschappij Lightyear

Het gerechtshof in Amsterdam buigt zich donderdag over het faillissement van Atlas Technologies uit Helmond, het bedrijf achter de zonneauto Lightyear. Curator Maarten van Ingen wil dat er onder meer een onderzoek komt naar het handelen van Lightyear met betrekking tot de 180 miljoen euro die is aangetrokken bij investeerders.

“Er zijn een groot aantal vragen in het faillissement van Atlas Technologies waar ik graag antwoord op wil hebben. Zo was er heel erg veel personeel voor allerlei indirecte dingen, maar relatief weinig personeel voor de ontwikkeling van de auto. De kosten zijn maand in maand uit significant gestegen”, zegt Van Ingen.

Werkmaatschappij Atlas Technologies van Lightyear werd begin dit jaar failliet verklaard, omdat het de salarissen van personeel niet meer kon betalen. Het bedrijf bood werk aan meer dan zeshonderd medewerkers.

Van Ingen wijst er ook op dat halverwege 2022 al door een accountantskantoor werd gezegd dat er ernstig gesneden moest worden in de kosten. “Hoe het bestuur daar invulling aan heeft gegeven is mij niet duidelijk geworden”, aldus de curator.

Hij plaatst ook vraagtekens bij de condities voor het aantrekken van geld bij investeerders. “Ik wil graag dat de Ondernemingskamer van het gerechtshof een onderzoeker aanwijst om deze aspecten te onderzoeken”, besluit de curator. De behandeling van de zaak gaat om 9.30 uur van start in het gerechtshof in Amsterdam.