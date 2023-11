Recordwinst Emirates dankzij sterke vraag vliegreizen

Luchtvaartconcern Emirates Group heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een recordwinst geboekt dankzij de sterke vraag naar internationale vliegreizen in het zomerseizoen. Emirates is ’s werelds grootste aanbieder van intercontinentale vluchten en vliegt onder meer vanaf Schiphol.

De nettowinst in de eind september afgesloten eerste jaarhelft bedroeg 10 miljard dirham, omgerekend bijna 2,6 miljard euro. Daarmee werd het record van de vergelijkbare periode in 2022 ruimschoots overschreden. De omzet steeg met bijna een vijfde tot omgerekend meer dan 15 miljard euro.

In de periode tussen 1 april en eind september vervoerde Emirates meer dan 26 miljoen passagiers, een toename van bijna een derde. Ook werd meer vracht vervoerd. Emirates bezit ook luchtvaartdienstverlener Dnata.

Sjeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, die aan het hoofd van de maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten staat, zegt dat de vraag ook in de tweede helft van het boekjaar sterk zal blijven. Hij geeft wel aan dat er goed wordt gelet op tegenwind door de stijgende brandstofprijzen, duurdere dollar, inflatie en geopolitieke spanningen. Emirates is de grootste van de zogenoemde Golfmaatschappijen.