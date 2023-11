Ten Hag blijft positief en verwacht ommekeer in ‘lang seizoen’

Trainer Erik ten Hag verwacht snel betere tijden voor zijn Manchester United. Ten Hag zag zijn ploeg woensdagavond in de Champions League met 4-3 verliezen van FC Kopenhagen en ook op nationaal niveau vallen de resultaten tegen.

“Op dit moment bevinden we ons in een seizoen waarin we te maken krijgen met veel beslissingen tegen ons, niet alleen vanavond”, zei Ten Hag in Kopenhagen, waar United de hele tweede helft met een man minder speelde. Marcus Rashford kreeg vlak voor rust rood. “Tot de rode kaart hebben we heel goed gespeeld. Die rode kaart veranderde alles. Daarna kregen we twee doelpunten tegen die nooit hadden mogen tellen”, aldus de Nederlandse trainer.

In de Champions League heeft United al drie keer verloren en in de Premier League leed de ploeg al vijf nederlagen. Komende zondag is Luton Town de tegenstander. “Ik weet zeker dat de situatie zal omslaan. Een seizoen duurt lang en op een gegeven moment zal het in ons voordeel draaien”, aldus Ten Hag, die de moed erin houdt.

“Ik heb veel positieve dingen in deze wedstrijd gezien, maar op het einde verloren we mogelijk wat focus. Maar ook met tien man hadden we nog steeds de controle over de wedstrijd. De spelers zijn natuurlijk erg teleurgesteld. We hebben zo hard gevochten, zo goed gespeeld en nog steeds hebben we geen punt.”

United speelt in de Champions League nog uit tegen Galatasaray en thuis tegen Bayern M√ľnchen, een klasse apart in groep A.