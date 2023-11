Topman Hapag-Lloyd verwacht paar zwakke jaren in containervervoer

De wereldwijde containervaart staat een paar zwakke jaren te wachten door de sterk gedaalde vervoerstarieven, de afgekoelde wereldhandel en geopolitieke spanningen. Dat heeft topman Rolf Habben Jansen van de Duitse rederij Hapag-Lloyd gezegd. Door die zwakkere marktomstandigheden kondigde het Deense Maersk onlangs al aan 10.000 banen te schrappen.

“Ik ben zeker bezorgd over de komende 24 tot 36 maanden. Ik verwacht dat de markt onder significante druk zal blijven”, aldus de Nederlandse topman. Het in de Duitse havenstad Hamburg gevestigde Hapag-Lloyd is de op vier na grootste containervervoerder ter wereld.

Volgens hem zijn de vrachttarieven gedaald naar onhoudbare niveaus en is het onmogelijk om te zeggen wanneer daar weer herstel zal zijn. “Ik weet niet of het een prijzenslag is, maar het zijn zeker lage tarieven.” Hapag-Lloyd heeft nog geen plannen om banen te schrappen, maar er worden wel andere maatregelen genomen om kosten te verlagen, aldus Habben Jansen.

In 2021 en 2022 werden nog torenhoge winsten behaald door containervervoerders dankzij de grote vraag naar consumptiegoederen tijdens de coronapandemie. Die sterke vraag zorgde in combinatie met het beperkte aanbod van vrachtschepen voor een flinke stijging van de transportprijzen.