TU Delft gaat afhandeling bagage Schiphol moderniseren

Wetenschappers van de TU Delft gaan de afhandeling van bagage op Schiphol moderniseren. Ze gaan vooral kijken hoe het werk voor het personeel lichter gemaakt kan worden.

De circa tweeduizend bagagemedewerkers op Schiphol doen veel werk nu nog handmatig. Uit recent onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat het personeel veel meer moet sjouwen en tillen dan om gezondheidsredenen is toegestaan.

Schiphol, KLM en onderzoekers van de TU Delft gaan nu onderzoeken hoe dat beter kan. Uiterlijk in april volgend jaar moet iedere werkplek in de bagagehallen al voorzien zijn van een automatische tilhulp die door iedere medewerker kan worden gebruikt. Maar uiteindelijk is het streven om het werk zo veel mogelijk te laten uitvoeren door machines.

De Delftse wetenschappers hebben een achtergrond in design, psychologie, robotica en logistiek. Zij gaan acht maanden in de bagagehallen nauw samenwerken met het bagagepersoneel. De samenwerking met Schiphol en KLM wordt bij succes omgezet in een partnerschap voor de lange termijn.