Videochatdienst Omegle houdt na 14 jaar op te bestaan

De videochatdienst Omegle is na veertien jaar uit de lucht. Dat deelt oprichter Leif K-Brooks via de website van het platform. Sommige mensen maakten misbruik van het onlineplatform, waar twee vreemden tegenover elkaar werden geplaatst in een privégesprek.

De Canadese K-Brooks richtte de website als 18-jarige op met het idee om op het internet mensen te ontmoeten “zoals je op straat iemand tegen zou komen”. Maar de website werd ook gebruikt door mensen die er “onbeschrijflijk gruwelijke daden” begingen, zegt de oprichter.

Mede daarom is het volgens hem “financieel en psychologisch” gezien niet mogelijk om de website draaiende te houden. “Ik wil geen hartaanval krijgen als ik in de dertig ben”, schrijft hij.

In de coronacrisis won de chatsite wereldwijd aan populariteit, met name onder kinderen en jongvolwassenen. Onder andere in Nederland namen toen de zorgen over de website toe en werd gewaarschuwd voor het chatten met vreemden.

Eerder dit jaar maakten journalisten van de BBC bekend dat Omegle wordt genoemd in tientallen gevallen van mogelijk kindermisbruik, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. De website had maandelijks zo’n 73 miljoen bezoekers wereldwijd.