Voormalig Disney-topman: AI maakt tekenfilms 90 procent goedkoper

Kunstmatige intelligentie (AI) zal het maken van animatiefilms 90 procent goedkoper maken. Dat zegt voormalig Disney-topman Jeffrey Katzenberg.

“Vroeger had je misschien vijfhonderd tekenaars en jaren voorbereiding nodig om een animatiefilm van wereldklasse te maken. Ik denk dat het over drie jaar 10 procent van die tijd zal kosten,” zei Katzenberg donderdag op het Bloomberg New Economy Forum in Singapore.

Kunstmatige Intelligentie zal de overgang naar digitale toepassingen in de amusementsindustrie met een factor 10 versnellen, volgens de 72-jarige Katzenberg. Hij richtte na zijn loopbaan bij Disney samen met filmmaker Steven Spielberg en muziek- en filmproducent David Geffen de filmstudio DreamWorks op.