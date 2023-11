Walt Disney bij winnaars op Wall Street na resultaten

Walt Disney was donderdag een opvallende stijger op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse entertainment- en mediaconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten en beleggers hadden verwacht.

Ook zag het bedrijf het aantal abonnees bij zijn streamingdienst Disney+ weer stijgen, met bijna 7 miljoen. De afgelopen kwartalen liep het aantal abonnees juist nog terug. Daarnaast namen de bezoekersaantallen in de themaparken in Shanghai en Hongkong toe. Het aandeel werd ruim 6 procent hoger gezet.

Warner Bros. Discovery steeg 4 procent. Het entertainmentconcern raakte een dag eerder bijna een vijfde van zijn beurswaarde kwijt na tegenvallende resultaten. Zo daalden de inkomsten die de filmstudio’s haalden uit televisieseries, omdat nieuwe afleveringen uitbleven door stakingen bij scriptschrijvers en acteurs. Na een staking van bijna vier maanden hebben de acteursbond SAG-AFTRA en de Hollywoodstudio’s inmiddels een voorlopig akkoord bereikt. Branchegenoot Paramount won 4,6 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef opnieuw terughoudend. Beleggers wachten op een nieuwe toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell. Woensdag sprak Powell ook al, maar liet hij niets los over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De beurzen in New York zijn in de afgelopen weken flink gestegen door de hoop dat de Fed klaar is met het verhogen van de rente.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel vrijwel vlak op 34.130 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie tot 4384 punten. Ook techgraadmeter Nasdaq bleef vrijwel onveranderd op 13.648 punten. De S&P 500 en de Nasdaq wisten woensdag de langste winstreeks in twee jaar tijd voort te zetten.

Lyft zakte ruim 4 procent. De taxidienst wist het verlies in het afgelopen kwartaal flink terug te dringen en zag de omzet stijgen. Beleggers hadden echter op meer gehoopt na de goed ontvangen resultaten van de grotere concurrent Uber (min 0,4 procent) eerder deze week. Chipontwikkelaar Arm Holdings verloor ruim 8 procent na een voor beleggers tegenvallende kwartaalupdate.

De euro was 1,0710 dollar waard, tegen 1,0709 dollar een dag eerder. De olieprijzen krabbelden op van de laagste niveaus sinds juli. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 76,35 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder, op 80,58 dollar per vat.