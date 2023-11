Zweedse centrale bank waarschuwt vastgoedbedrijven om schulden

Vastgoedbedrijven in Zweden met financiële problemen moeten hun schulden verder verlagen om grotere economische problemen te voorkomen, waarschuwt de Zweedse centrale bank. Sommige grote vastgoedbedrijven in dat land hebben volgens de Riksbank door de hogere rente moeite om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Het blijven verlagen van de schuldenlast moet betalingsachterstanden voorkomen en ervoor zorgen dat niet de gehele markt in geldnood komt, meldt de Zweedse centrale bank.

Een aantal Zweedse vastgoedbedrijven heeft maatregelen genomen om aan meer geld te komen. Verhuurders als Heimstaden verkochten panden, gaven nieuwe aandelen uit en hielden dividenden achter. De sector moet tot 2025 nog steeds meer dan 23 miljard euro aan obligatieschulden herfinancieren. Heimstaden is sinds vijf jaar geleden ook in Nederland actief. Vorige maand maakte de vastgoedbelegger bekend komende jaren zo’n 12.000 van zijn ongeveer 13.500 huurhuizen in Nederland te willen verkopen.

Als bedrijven die moeite hebben met de hogere rentes, niet genoeg maatregelen nemen om hun leningen te verlagen, bedreigt dat hun voortbestaan, zegt de Riksbank. “Ook als deze maatregelen bedrijven meer tijd hebben gegeven om hun problemen aan te pakken, moet er nog meer gebeuren.” De Zweedse centrale bank stelt dat banken in het land genoeg middelen hebben om een grote economische neergang en “aanzienlijke” problemen in de vastgoedsector aan te kunnen.