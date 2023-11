AEX gaat met verlies weekend in, Adyen stap terug na koerssprong

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies het weekend ingegaan. Betalingsdienstverlener Adyen stond bij de dalers in de hoofdindex op het Damrak na de enorme koerssprong een dag eerder toen werd geprofiteerd van een goed ontvangen handelsbericht.

De AEX eindigde 0,4 procent in de min op 746,31 punten. De stemming werd gedrukt door zorgen over de Amerikaanse rente nadat president Jerome Powell van de Federal Reserve liet weten niet te zullen twijfelen om de rente verder te verhogen als dat nodig is om de inflatie aan te pakken. De MidKap verloor 1,3 procent tot 823,50 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 1,3 procent in.

Adyen werd 2,4 procent lager gezet. Op donderdag schoot het aandeel nog bijna 38 procent omhoog. Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste daler in de AEX met een min van 3,2 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD meldde resultaten en daalde daarop 0,4 procent. Chiptoeleverancier Besi voerde de stijgers bij de hoofdfondsen aan met een plus van 1,6 procent. Sectorgenoten ASML en ASMI volgden met plussen van 0,8 procent.

In de MidKap bungelde fitnessketen Basic-Fit onderaan met een daling van 5,3 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam ging 1,4 procent omlaag na teleurstellende cijfers. Metalenspecialist AMG wist iets te herstellen van de koersval van 15 procent een dag eerder en klom 2,1 procent. Daarmee was AMG koploper bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5.

In Londen moest drankenconcern Diageo het ontgelden met een verlies van meer dan 12 procent. Het Britse moederbedrijf van merken als Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness en Baileys kwam met een winstwaarschuwing vanwege een scherpe afzwakking van de verkoop in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

In Zürich stond het Zwitserse luxebedrijf Richemont bijna 5 procent in het rood. Richemont, bekend van merken als Chloé en Cartier, publiceerde tegenvallende halfjaarcijfers. De Franse branchegenoot LVM, bekend van onder meer Louis Vuitton, ging mee omlaag met een verlies van bijna 4 procent in Parijs.

De euro was 1,0665 dollar waard, tegenover 1,0714 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent duurder op 77,48 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 81,83 dollar per vat.