Baas Bank of Israel: oorlog is

De oorlog tussen Israël en Hamas is een “grote schok” voor de Israëlische economie en de kosten ervan vallen hoger uit dan aanvankelijk werd ingeschat. De zei de gouverneur van de Israëlische centrale bank Amir Yaron donderdagnacht op een conferentie georganiseerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

Hoewel de Israëlische economie volgens de centralebankpresident sterk en stabiel is, is er volgens hem geen twijfel dat de oorlog fiscale gevolgen zal hebben en begrotingsdruk zal veroorzaken. De groei van het Israëlische bruto binnenlands product, de maatstaf voor economische groei, zal volgens Yaron in 2023 en 2024 waarschijnlijk 1 procent lager zijn.

De staatsschuld als percentage van het bbp zal daarbij waarschijnlijk stijgen tot iets meer dan 65 procent tegen het einde van 2024, omdat de kosten van de oorlog hoger uitvallen dan aanvankelijk werd verwacht. Bij deze schattingen wordt er volgens Yaron van uitgegaan dat de oorlog tussen Israël en Hamas zich blijft concentreren aan de zuidgrens en tot het einde van dit jaar zal voortduren.