Baggeraar Boskalis kent goed jaar door energie van zee

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis is bezig aan “een van de beste jaren” uit zijn geschiedenis. Onder meer door een sterke vraag naar energie van zee beleefde het bedrijf uit Papendrecht het beste derde kwartaal ooit. De verwachting is dat de winst voor aftrek van onder meer belastingen voor dit hele jaar uitkomt op ruim 800 miljoen euro, een stuk meer dan in 2022.

De baggerschepen van Boskalis waren onder meer veel actief in het Midden-Oosten, andere delen van Aziƫ en in Europa. De werkvoorraad is ook nu nog onveranderd groot, met 6 miljard euro aan projecten op de planken. Daardoor rekent Boskalis, dat vorig jaar door grootaandeelhouder HAL van de beurs werd gehaald, ook na dit jaar op goede resultaten.

“Met de hoge bezetting van onze vloot en de goede projectresultaten hebben we het beste derde kwartaal in onze geschiedenis gedraaid”, licht topman Peter Berdowski toe. “De grootste groei hebben we gezien bij Offshore Energy, waar onze strategie, die zich zowel op de traditionele energiemarkt als op de windmarkt richt, zijn vruchten afwerpt.” Maar Boskalis zegt dat de groei in alle onderdelen van het bedrijf zit.

Boskalis was de afgelopen maanden onder meer bezig met het bergen van het vrachtschip Fremantle Highway, dat eind juli ten noorden van Ameland in brand vloog met veel elektrische auto’s aan boord. Boskalis bracht het naar een haven, een dochterbedrijf voerde de daadwerkelijke berging uit. De baggeraar zegt dat deze werkzaamheden nu “succesvol zijn afgerond”.