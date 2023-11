Booking.com betaalt 94 miljoen bij schikking belastingzaak Italië

Vakantieverhuursite Booking.com betaalt 94 miljoen euro om een belastingzaak in Italië te schikken. De Italiaanse financiële autoriteiten waren in 2018 een onderzoek begonnen naar het van oorsprong Nederlandse bedrijf op verdenking van belastingontduiking.

De Guardia di Finanza, de Italiaanse tegenhanger van de FIOD, stelde dat Booking bij de verhuur van vakantiewoningen tussen 2013 en 2019 153 miljoen euro aan btw zou hebben ontdoken. Het onderzoek begon in 2018 naar aanleiding van een reeks belastingaanslagen op bed and breakfast-locaties, met name in de buurt van de havenstad Genua.

In juni 2021 werden de beschuldigingen openbaar gemaakt. De Guardia di Finanza stelde dat Booking de belastingen had moeten inhouden bij de verhuur van woningen door particulieren. Die hebben vaak zelf geen btw-nummer. Booking stelde op zijn beurt dat het de verantwoordelijkheid van de verhuurders is en dat het bedrijf alleen als bemiddelaar optreedt.

Vanwege de zaak werden vorig jaar twee voormalige financiële topmannen van Booking.com, onderdeel van het Amerikaanse Booking Holdings, ondervraagd. De Italiaanse autoriteiten werkten daarbij samen met het Nederlandse Openbaar Ministerie via een zogeheten Europese onderzoeksopdracht.