Chinese oud-banktopman ter dood veroordeeld voor corruptie

Een voormalige topman van China Citic Bank is voor corruptie ter dood veroordeeld. De Chinese staatstelevisie CCTV heeft dat bekendgemaakt.

De bankier, Sun Deshun, zou in totaal voor omgerekend 134 miljoen dollar aan smeergeld hebben ontvangen. Tijdens de rechtszaak vorig jaar bekende hij schuld.

Sun zou tussen 2003 en 2019 bij verschillende staatsbanken waarvoor hij werkte – waaronder ICBC, Bank of Communications en Citic Bank – gunstige leningen aan bedrijven hebben verstrekt in ruil voor steekpenningen.

Sun zal waarschijnlijk niet echt geëxecuteerd worden. Zijn doodvonnis is twee jaar opgeschort. Daarna zal de straf naar verwachting worden omgezet in levenslang.

China Citic Bank is een van de grootste financiële instellingen in China. Sinds 2019 loopt er een groot onderzoek naar de bank. Eerder werd een voormalig directielid tot achttien jaar cel veroordeeld. Het betreft een van de grootste corruptieonderzoeken in China tot dusver.