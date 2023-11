Cijfers IMCD en rentezorgen centraal op Amsterdamse beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van AEX-fonds IMCD. De chemicaliëndistributeur zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar licht dalen. De nettowinst zakte met 19 procent naar 214 miljoen euro. Topman Piet van der Slikke sprak van solide resultaten ondanks de moeilijke wereldwijde economische omstandigheden en de lagere vraag in het industriële marktsegment.

Door de huidige omstandigheden en de uitzonderlijke resultaten die in 2022 werden behaald, denkt IMCD wel dat de resultaten dit jaar lager zullen zijn dan vorig jaar. Voor het huidige kwartaal verwacht het bedrijf echter wel dat de prestaties zullen verbeteren ten opzichte van de voorgaande twee kwartalen. Topman Van der Slikke heeft er daarnaast vertrouwen in dat het bedrijf het groeipad onder verbeterende omstandigheden zal hervatten.

De stemming op de beurzen zal echter vooral worden bepaald door de rentezorgen, die donderdag terugkeerden op Wall Street. Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, liet namelijk in een toespraak weten dat de Amerikaanse centrale bank “niet zal twijfelen” om de rentes verder te verhogen als dat nodig blijkt te zijn om de inflatie te bestrijden. Beleggers hadden juist gehoopt dat de Fed nu echt klaar zou zijn met renteverhogingen.

De AEX-index koerst af op een lager begin, na de koerswinst van 2 procent een dag eerder. Die opmars werd vooral veroorzaakt door een koerssprong van bijna 38 procent van betaalbedrijf Adyen dat met een geruststellende kwartaalupdate kwam. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag ook omlaag. De Nikkei sloot de week 0,2 procent lager af. SoftBank verloor 8 procent na een miljardenverlies van de Japanse techinvesteerder.

Aperam kwam ook met cijfers. De roestvrijstaalproducent leed afgelopen kwartaal een nettoverlies van 42 miljoen. In het tweede kwartaal werd nog een winst geboekt van 43 miljoen euro. Het bedrijf had in september al gewaarschuwd dat de winstgevendheid onder druk stond. Volgens topman Timoteo Di Maulo kende vooral Europa zeer uitdagende omstandigheden, met historisch lage prijzen en volumes. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf wel op een verbetering ten opzichte van het derde kwartaal. Ook gaat Aperam extra kosten besparen.

De euro was 1,0663 dollar waard, tegenover 1,0714 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 76,08 dollar. Brentolie kostte ook een half procent meer op 80,42 dollar per vat.