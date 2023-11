ECB-president: waakzaam blijven ondanks afzwakkende inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) blijft waakzaam rond de prijsontwikkelingen ondanks de afzwakkende inflatie. Volgens ECB-president Christine Lagarde is het namelijk niet uitgesloten dat de consumentenprijzen weer harder kunnen gaan stijgen, bijvoorbeeld omdat de olieprijzen sterk stijgen door de onrust in het Midden-Oosten.

De ECB heeft onlangs voor het eerst een pauze genomen bij het verhogen van de rente en op de financiĆ«le markten wordt verwacht dat de centrale bank nu klaar is met renteverhogingen. Er wordt zelfs verwacht dat ergens in de loop van volgend jaar de rente verlaagd kan worden. Maar Lagarde verklaarde op een evenement georganiseerd door de Britse zakenkrant Financial Times dat er de “komende paar kwartalen” nog geen renteverlaging zal komen.

Als de energieprijzen voor een inflatieschok zorgen is het zelfs mogelijk dat de rente verder verhoogd gaat worden, aldus de ECB-voorzitter. De rente in de eurozone staat nu op het historisch hoge niveau van 4 procent. Dat zou volgens Lagarde moeten helpen om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent. “Maar als er grote schokken zijn, afhankelijk van de aard van de schok, zullen we dat mogelijk moeten herzien”, aldus Lagarde.