Geen groei Britse economie in het derde kwartaal

De Britse economie bleef in het derde kwartaal van dit jaar steken op een nulgroei. De kans op een recessie in het Verenigd Koninkrijk lijkt daarmee wel te zijn afgenomen. Economen vrezen echter dat de Britse economie een lange periode van stagnatie, ofwel nulgroei, tegemoet gaat doordat de hogere rentetarieven in het land hun tol beginnen te eisen.

Volgens het Britse statistiekbureau ONS liet het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, alleen in september een groei zien. De nulgroei in het derde kwartaal was wel iets beter dan de krimp van 0,1 procent die economen hadden voorspeld. De nulgroei volgt op een kleine groei van 0,2 procent in het tweede kwartaal. Van een recessie is sprake wanneer de economie twee kwartalen op rij krimpt.

De Bank of England had wel een stagnatie van de Britse economie voorspeld voor het derde kwartaal. De Britse centrale bank verwacht daarnaast dat de economie volgend jaar helemaal geen groei zal laten zien. De consumentenbestedingen, de bedrijfsinvesteringen en de overheidsuitgaven daalden allemaal in het derde kwartaal.

De economische voorspellingen zijn een somber vooruitzicht voor de Britse premier Rishi Sunak, die zich opmaakt voor verkiezingen die volgend jaar worden verwacht. De Britse minister van FinanciĆ«n Jeremy Hunt zei in een reactie op de economische cijfers dat het plan van de regering om de inflatie terug te dringen zal helpen om de economie weer te laten groeien. “Hoge inflatie is de grootste belemmering voor de economische groei”, verklaarde Hunt.