Grootste bank van China gehackt, waarschijnlijk door Russen

De grootste bank van China is gehackt. De Amerikaanse divisie van Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) blijkt te zijn getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Handelaren zijn daardoor gedwongen gebruik te maken van USB-sticks.

De bende die vermoedelijk achter de aanval zit, staat bekend onder de naam Lockbit en is sinds begin 2020 actief. Lockbit heeft wereldwijd al zo’n duizend bedrijven gehackt, waarbij volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie ruim 100 miljoen dollar aan losgeld is geĆ«ist.

Volgens cyberexperts zijn de hackers afkomstig uit Rusland. Eerder dit jaar was het Britse postbedrijf Royal Mail doelwit van een aanval met gijzelsoftware door Lockbit.

Hoeveel geld Lockbit eist, is onbekend. De bende beschikt over een eigen website met contactadres, maar reageerde niet op een verzoek om commentaar. Volgens experts is het zeer ongebruikelijk dat een bank van deze omvang wordt getroffen door een aanval met gijzelsoftware.