Herstel casino’s Macau blijft achter bij verwachtingen

De casino’s van Macau blijven matig presteren. Chinese gokkers laten het door slechte economische vooruitzichten en strenger toezicht van de overheid langer dan verwacht afweten.

Macau is de enige plek in China waar casino’s legaal zijn. De gokbedrijven leken zich dit jaar enigszins te herstellen na de coronacrisis. Tijdens de nationale feestdagen in de eerste week van oktober keerden de inkomsten terug tot 74 procent van het niveau van voor de pandemie.

Toch maken beleggers zich zorgen. Slechte economische vooruitzichten spelen de gokindustrie parten. Ook het harde optreden van de Chinese overheid tegen corruptie in het land, schrikt veel rijke gokkers nog steeds af.

De koersen van grote gokbedrijven bleven deze week fors achter bij de verwachtingen. Het aandeel Wynn Macau kelderde vrijdag na tegenvallende kwartaalcijfers, nadat eerder deze week Melco Resorts & Entertainment en MGM China Holdings verliezen moesten incasseren.