Japan wil met miljardenpakket weer leider worden in chipindustrie

Japan wil er met miljarden aan subsidies voor zorgen dat het land weer een vooraanstaande chipindustrie krijgt. Het ministerie van Economie is op zoek naar omgerekend zo’n 12 miljard euro om onder meer marktleider TSMC te helpen uitbreiden en het Japanse Rapidus te steunen. Zo moet het land een dominante positie gaan innemen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en zelfrijdende auto’s.

De economische grootmacht wil met het geld onder meer de aanwezigheid van het Taiwanese TSMC in Japan uitbreiden. Het land draait al op voor ongeveer de helft van de kosten van de TSMC-fabriek in Kumamoto, terwijl er gesprekken lopen over een tweede locatie. Een ander deel van het geld gaat naar het trainen van AI-modellen.

Japan hoorde ooit bij de belangrijkste landen op het gebied van chips, maar heeft die status de afgelopen decennia zien afbrokkelen. Het voor een belangrijk deel door de staat gefinancierde Rapidus moet nu de strijd aangaan met TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung. De onderneming wil rond 2027 met een eigen geavanceerde fabriek komen, waardoor Japan minder afhankelijk zou worden van leveringen uit andere landen.