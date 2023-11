Mediabedrijf DPG verkoopt tijdschrift Flow aan Roularta

Mediaconcern DPG Media verkoopt het Nederlandse tijdschrift Flow aan uitgever Roularta. DPG wil zich meer richten op de categorie├źn vrouwen, kinderen, wonen en entertainment en stoot het magazine over mentale gezondheid daarom af.

Roularta legt zich juist meer toe op zaken als mindfulness en kreeg in september onder meer Happinez en Psychologie Magazine in handen. Het Belgische Roularta, onder meer bekend van Elseviers Weekblad, is naar eigen zeggen de op een na grootste uitgever van tijdschriften in Nederland.

“Flow Magazine is al vijftien jaar een merk dat mensen over de hele wereld inspireert met levenslessen over hoe het leven anders te leven”, reageert medeoprichter Irene Smit. “Ik kijk ernaar uit om samen met de collega’s van Roularta verder te bouwen aan dit prachtige merk.”

DPG is het Belgische bedrijf achter kranten als de Volkskrant en het AD. Het concern boekte vorig jaar een omzet van ongeveer 1,8 miljard euro.