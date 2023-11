Moederbedrijf Guinness, Baileys en Smirnoff geeft winstalarm

Het Britse drankenconcern Diageo heeft een winstalarm afgegeven. De waarschuwing van de producent van drankmerken als Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness en Baileys volgt op een scherpe groeivertraging in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Door de verslechterde macro-economische omstandigheden in die regio kopen klanten minder en stappen ze vaker over op goedkopere merken.

De grootste distilleerder ter wereld verwacht nu dat de groei en de winst in de eerste helft van zijn boekjaar lager zullen uitvallen ten opzichte van de tweede helft van het vorige boekjaar. Eind september rekende het bedrijf nog op een groei in de eerste jaarhelft. Voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied voorziet Diageo nu een omzetdaling van meer dan 20 procent. De regio is goed voor bijna 11 procent van de omzet.

Diageo zei verder dat de andere regio’s allemaal beter presteerden. Het bedrijf merkte wel op dat de groei in Europa en AziĆ«-Pacific in de tweede jaarhelft waarschijnlijk langzamer zal zijn dan vorig jaar. In AziĆ«-Pacific worden de verkopen onder meer getroffen door een trager dan verwacht herstel in China. Het concern handhaafde wel zijn groeiverwachtingen voor de middellange termijn. Beleggers schrokken van het onverwachte winstalarm. Het aandeel kelderde bijna 14 procent op de Londense beurs.