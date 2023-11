Protest bij Britse wapenfabrikant tegen leveringen aan Israël

Britse vakbondsleden hebben bij een vestiging van wapenfabrikant BAE Systems geprotesteerd tegen leveranties aan Israël. Zo’n vijftig mensen blokkeerden de ingangen van de fabriek in het zuidwesten van Engeland. Daarbij hielden ze borden omhoog met de leus “Stop het bewapenen van Israël” en droegen ze Palestijnse vlaggen met zich mee.

Organisatoren van de protestactie zeggen dat ze de fabriek wilden sluiten, omdat die “onderdelen levert voor militaire vliegtuigen die nu worden gebruik door Israëlische militairen bij het bombarderen van Gaza”.

BAE Systems zegt geen materieel direct te exporteren naar Israël. Maar het bedrijf is wel een belangrijke leverancier van onderdelen voor de Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen, die ook door de Israëlische krijgsmacht worden gebruikt.

“We zijn geschokt door de situatie in Israël en Gaza en de verwoestende impact op burgers in de regio, en we hopen dat het zo snel als mogelijk kan worden opgelost”, zei een woordvoerder van BAE Systems over de oorlog tussen Israël en de militante Palestijnse beweging Hamas. “We respecteren ieders recht om vreedzaam te demonstreren. We werken volgens de strengste regels en voldoen aan alle exportcontroles die op ons van toepassing zijn”.

Het Britse protest volgt op acties van vakbonden in België en Spanje. Vakbondsleden weigerden mee te werken aan het transport van militair materieel naar Israël.

Het F-35-programma leidde ook in Nederland tot controverse. Een deel van de Tweede Kamer wil dat het kabinet stopt met de export naar Israël van reserveonderdelen voor de gevechtsvliegtuigen. Kamerleden van onder andere D66, GroenLinks-PvdA, SP en DENK zijn bang dat Nederland zo medeplichtig wordt aan schendingen van het oorlogsrecht. Bij bombardementen van Israël op Gaza vallen ook veel burgerslachtoffers.

De oproep kwam nadat NRC had geschreven dat de regering een Israëlische bestelling van reserveonderdelen niet had geblokkeerd. Volgens de krant waarschuwden juristen voor risico’s op schendingen van het oorlogsrecht bij de oorlog tussen Israël en Hamas, maar adviseerden ambtenaren de levering door te laten gaan. Op vliegbasis Woensdrecht is een logistiek centrum gevestigd dat Europese partners van het F-35-programma, en ook Israël, voorziet van reserveonderdelen.