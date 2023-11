Treinmachinisten Duitsland dreigen rond Kerstmis te staken

Deutsche Bahn biedt treinmachinisten een salarisverhoging van 11 procent om een staking rond Kerstmis te voorkomen. Daarnaast kunnen ze ook een inflatiebonus van maximaal 2850 euro tegemoetzien.

Of de machinisten met het bod akkoord gaan is nog maar de vraag. De Unie van Duitse Treinbestuurders, bekend als GDL, eist ook een vierdaagse werkweek. Dat is volgens Deutsche Bahn onbespreekbaar. “Met dit aanbod hebben we een hele grote stap in de richting van de GDL gezet”, laat de vervoerder in een verklaring weten.

Deutsche Bahn ligt onder vuur door frequente annuleringen en vertragingen en is bezig met een modernisering van de drukste spoorlijnen, die in 2030 moet zijn afgerond.