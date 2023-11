Wall Street opent hoger na verliezen dag eerder door rentevrees

De aandelenbeurzen in New York krabbelden vrijdag weer wat op na de verliezen een dag eerder. De waarschuwing van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell galmde nog na op Wall Street. Hij liet namelijk in een toespraak weten er nog niet van overtuigd te zijn dat de rente hoog genoeg is om de strijd tegen de inflatie te winnen.

De Federal Reserve zal volgens Powell dan ook niet aarzelen om de rente verder te verhogen, mocht dat nodig zijn om de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2 procent. Beleggers hadden juist gehoopt dat de Fed nu echt klaar zou zijn met renteverhogingen. Die hoop zorgde de afgelopen tijd voor een flink herstel op de beurzen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 33.986 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4358 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 13.574 punten. De S&P 500 en de Nasdaq staakten donderdag hun langste winstreeks in twee jaar tijd.

Apple steeg 1 procent. De iPhone-maker moet een boete van 25 miljoen dollar betalen omdat het illegale immigranten heeft ingehuurd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gaf het technologieconcern de voorkeur aan illegale arbeiders boven Amerikaanse staatsburgers. Apple gaat akkoord met de boete en belooft beterschap.

De casinobedrijven stonden in de belangstelling door de zorgen over de prestaties in het Chinese gokparadijs Macau. Zo zakte Wynn Macau in Hongkong tot het laagste niveau in bijna een jaar tijd na tegenvallende resultaten. Wynn Resorts, de grootaandeelhouder van Wynn Macau, kwam ook met cijfers en dook bijna 10 procent omlaag in New York. Wynn Resorts sloot ook een nieuwe arbeidsovereenkomst met de vakbond waarmee het bedrijf op het nippertje een staking wist te voorkomen van zijn werknemers in Las Vegas.

Walt Disney verloor 1,5 procent. Het entertainmentconcern won een dag eerder nog bijna 7 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Het bedrijf heeft wel de premières van een aantal grote films uitgesteld, na de voorlopige deal tussen de acteursvakbond en Hollywoodstudio’s. Onder meer de Marvel-films Captain America: Brave New World en Deadpool 3 verschijnen nu later dan gepland.