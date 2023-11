Wall Street pakt stijgende lijn weer op, Groupon keldert

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na de verliezen een dag eerder door rentevrees bij beleggers. Aanbiedingensite Groupon ging echter hard omlaag onder druk van tegenvallende resultaten en een waarschuwing voor uitdagende marktomstandigheden.

De Dow-Jonesindex ging met een koerswinst van 1,2 procent op 34.283,10 punten de week uit. De brede S&P 500 steeg 1,6 procent tot 4415,24 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 2,1 procent tot 13.798,11 punten.

De S&P 500 en de Nasdaq staakten donderdag hun langste winstreeks in twee jaar omdat het sentiment onder druk kwam te staan door de waarschuwing van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat de rente mogelijk nog verder verhoogd kan worden. Beleggers op Wall Street hadden juist gehoopt dat de Fed nu echt klaar zou zijn met renteverhogingen. Die hoop zorgde de afgelopen tijd voor een flinke opmars op de beurzen in New York.

Groupon dook 35 procent in het rood. De aanbieder van kortingscoupons zei dat belangrijke projecten minder snel vooruitgang hebben geboekt dan verwacht. Ook wil het bedrijf 80 miljoen dollar ophalen met een aandelenverkoop.

Apple steeg 2,2 procent. De iPhone-maker moet een boete van 25 miljoen dollar betalen omdat het illegale immigranten heeft ingehuurd. Volgens het ministerie van Justitie gaf het technologieconcern de voorkeur aan illegale arbeiders boven Amerikaanse staatsburgers. Apple gaat akkoord met de boete en belooft beterschap.

Walt Disney verloor 2,3 procent. Het entertainmentconcern won een dag eerder nog bijna 7 procent dankzij goed ontvangen cijfers. Het bedrijf heeft wel de premières van een aantal grote films uitgesteld, na de voorlopige deal tussen de acteursvakbond en Hollywoodstudio’s.

Verder maakte de Universiteit van Michigan bekend dat het consumentenvertrouwen in november is gezakt naar het laagste niveau in zes maanden omdat Amerikanen zich meer zorgen maken over een stijgende inflatie, hogere rente en een afzwakkende economie

De euro was 1,0686 dollar waard, tegen 1,0665 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent tot 77,26 dollar en Brentolie won 1,9 procent tot 81,54 dollar per vat.