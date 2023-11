Winstdaling verzekeraar Allianz door zware stormen in Europa

Zware stormen in Slovenië, Oostenrijk en Italië zorgden in het derde kwartaal voor een winstdaling voor verzekeraar Allianz. In totaal hebben natuurrampen de Duitse verzekeringsmaatschappij in deze periode bijna 1,3 miljard euro gekost, bijna vier keer zoveel als een jaar eerder.

Als gevolg hiervan daalde de winst met 15 procent tot 3,5 miljard euro. Ondanks het natuurgeweld ligt Allianz nog steeds op koers om dit jaar een winst van tussen de 13,2 miljard euro en 15,2 miljard euro te behalen. Allianz-topman Oliver Bäte sluit niet uit dat de recordwinst van vorig jaar zelfs wordt overtroffen.