Yellen: openhartige gesprekken met China over economische relatie

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft “openhartige en productieve” gesprekken gevoerd met de Chinese vicepremier He Lifeng over de economische relatie tussen de Verenigde Staten en China. Dat stelde het ministerie van Financiën in een verklaring. Yellen sprak de afgelopen dagen met He in San Francisco in aanloop naar de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in die stad.

Volgens het ministerie is onder meer afgesproken de communicatie tussen beide landen te verbeteren om zo aan oplossingen voor onderlinge geschillen te werken. Ook heeft Yellen tegen de vicepremier gezegd dat de VS niet willen “ontkoppelen” van China op economisch gebied. De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen de twee economische grootmachten opgelopen, onder meer door de Amerikaanse exportbeperkingen op hoogwaardige chiptechnologie naar China en rond Taiwan dat Beijing als een afvallige provincie beschouwt.

Yellen benadrukte volgens de verklaring verder dat de VS een gezonde economische relatie zoeken met China die voordelig is voor beide landen. Ze wil volgend jaar een bezoek brengen aan China.

Volgende week woensdag zal president Joe Biden een ontmoeting hebben met zijn Chinese collega Xi Jinping op de APEC-bijeenkomst.