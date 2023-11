Meerdere havens in Australië stilgelegd na cyberaanval

Verschillende havens in Australië zijn stilgelegd na een cyberaanval. Het gaat om havens in Sydney, Melbourne, Brisbane en Fremantle die in beheer zijn van logistiek concern DP World. Als gevolg van de aanval heeft de Australische regering een crisisoverleg belegd, omdat toeleveringsketens van en naar het land mogelijk onder druk komen te staan.

“De regering ontvangt regelmatig updates en werkt samen met DP World Australië om de gevolgen van dit incident te begrijpen”, meldt de Australische minister van Binnenlandse Zaken Clare O’Neil in een bericht op X. Op hetzelfde platform laat de Nationaal Coördinator Cyberveiligheid van het land weten dat de onderbreking waarschijnlijk nog enkele dagen aanhoudt.

De havens van DP World in Australië stonden al onder druk. Zo zijn de gesprekken met de vakbond Maritime Union over betere lonen en arbeidsomstandigheden in een impasse geraakt. Havenmedewerkers hebben de afgelopen tijd daardoor al vaker het werk neergelegd.