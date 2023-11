Krant: containers kunnen havens Australië niet uit na cyberaanval

Tienduizenden vrachtcontainers stapelen zich op in havens in Australië, nadat havenexploitant DP World vrijdag werd getroffen door een cyberaanval. Dat meldt zakenkrant Australian Financial Review zondag. Het is voor vrachtwagens onmogelijk de terminals in te rijden om hun zendingen op te halen of af te zetten omdat de systemen offline zijn, aldus de krant. Tegelijkertijd kunnen schepen nog wel containers laden en lossen.

Door de cyberaanval werd DP World vrijdag gedwongen de internetverbinding in de havens van Sydney, Brisbane, Melbourne en Fremantle te verbreken. Daarmee werd een einde gemaakt aan de ongeautoriseerde toegang tot het netwerk van de havens. Maar aan de andere kant zorgde die beslissing er ook voor dat voor de operatie belangrijke systemen niet langer functioneerden. DP World laat zondag weten “aanzienlijke vooruitgang” te hebben geboekt bij het herstellen van systemen en vrachtactiviteiten, al zouden de onderbrekingen nog wel enkele dagen duren.

AFR meldt verder dat DP World nog geen eis voor losgeld heeft ontvangen. Ook weet de havenexploitant niet uit welke hoek de cyberaanval komt, of waar de hackers vandaan komen.

Volgens de Australische minister van Binnenlandse Zaken Clare O’Neil zijn de door de cyberaanval getroffen havens goed voor 40 procent van de goederenstromen van en naar het land. Dat meldt zij op X. “Dit incident herinnert ons aan het ernstige risico dat cyberaanvallen vormen voor ons land en de vitale infrastructuur waar we allemaal op vertrouwen”, aldus de minister.