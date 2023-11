Omzet Alfen weer in de lift dankzij energieopslagsystemen

Alfen, verkoper van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft zijn omzet het afgelopen kwartaal weer zien toenemen. Dat meldt het beursgenoteerde bedrijf uit Almere zondag in zijn kwartaalupdate. De stijging had onder meer te maken met de verkoop van energieopslagsystemen.

Van deze divisie verdrievoudigde de omzet namelijk tot ruim 51 miljoen euro. Met de opslagsystemen kan energie die wordt opgewerkt door bijvoorbeeld windmolens worden bewaard. Dan is het mogelijk de energie te gebruiken op elk moment dat de markt daarom vraagt. De verkoop van oplaadsystemen voor elektrische auto’s liep daarentegen sterk terug en halveerde ten opzichte van het derde kwartaal in 2022.

De totale omzet over de maanden juli tot en met september bedroeg ruim 136 miljoen euro. Dat is 11 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden aan omzet werd behaald en volgens Alfen een kwartaalrecord. Onder de streep bleef een winst over van ruim 17 miljoen euro. Dat betreft de aangepaste winst voor aftrek van onder meer belastingen en rente. Vorig jaar ging er over het derde kwartaal nog een winst van meer dan 24,5 miljoen euro de boeken in.

Verder liet het bedrijf weten dat financieel topman Jeroen van Rossen Alfen na meer dan acht jaar in april zal verlaten. Hij wordt opgevolgd door Boudewijn Tans, die de afgelopen jaren financieel eindverantwoordelijk was bij Koolen Industries.