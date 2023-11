Amerikaanse investeerder doet bod op minderheidsbelang Funda

De Amerikaanse investeringsmaatschappij General Atlantic heeft een bod gedaan op een minderheidsbelang in huizenwebsite Funda. Het gaat om 1,5 miljoen aandelen die samen bijna 30 procent van de aandelen vertegenwoordigen.

In mei maakte makelaarsorganisatie NVM bekend op zoek te zijn naar een nieuwe investeerder voor Funda. Zogeheten certificaathouders, een soort aandeelhouders zonder stemrecht, zouden daarmee uit kunnen stappen na een jarenlang conflict tussen de certificaathouders van Funda en de NVM. Die laatste heeft een meerderheidsbelang in de huizensite.

De ruzie ging over de toekomst van Funda en de strategie van het bedrijf. De certificaathouders wilden dat er een nieuwe investeerder zou instappen of dat Funda naar de beurs zou gaan, waarbij de huizenwebsite zijn diensten zou moeten uitbreiden naar bijvoorbeeld hypotheek-, belasting- en energieadvies. De NVM wilde dat niet. De partijen zijn onder begeleiding van een bemiddelaar in gesprek gegaan.

De Amerikaanse investeerder biedt 64,43 euro per certificaat. Als alle certificaathouders hun stukken aanmelden, bedraagt het totale bod meer dan 96 miljoen euro. Certificaathouders kunnen ook een jaar later uitstappen, dan is de prijs per certificaat 5 euro hoger. Volgens de NVM doet de prijs “recht aan de door de markt ingeschatte waarde van Funda en de certificaten”.